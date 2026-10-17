İspanya La Liga'da Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 5-2 yendi.
Barcelona, Cartuja'da oynanan mücadelede Yamal'ın golüyle öne geçti. Diego Valentin Gomez'in golüyle skor eşitlendi. Rodri'nin golü ise Barcelona'nın ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasını sağladı.
TARTIŞMANIN ARDINDAN DOĞRUDAN KIRMIZI KART
İkinci yarıda Gabriel Jesus'un golüyle skor 3-1'e geldi. Bu golden bir dakika sonra Ez Abde, farkı yeniden bire indirdi.
Golün ardından yaşanan bir pozisyonda Facundo Bernal Cruz sarı kart gördü. İki takımın oyuncuları arasında başlayan tartışma sırasında Cruz, Yamal'ın ensesinden tutarak kafa attı ve doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barcelona karşılaşmayı 5-2 kazandı.