Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor, Pendik Stadı'nda ağırladığı Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti. Konuk ekip, üç oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 8 kişi tamamladı.
Ev sahibi takımda Bekir Karadeniz, 12 ve 26. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Efehan Pekdemir, 81. dakikada skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.
IĞDIR FK'DE ÜÇ OYUNCU ATILDI
Iğdır FK'de ilk kırmızı kartı 45. dakikada Loic Kouagba gördü. Ardından 59. dakikada Efe Kaan Sıhlaroğlu, 63. dakikada da Felix Ohene Afena-Gyan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla 17 puana yükselen Pendikspor 17. basamakta yer aldı. 29 puanda kalan Iğdır FK ise 4. sırada bulunuyor.