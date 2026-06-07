Türk televizyonlarının unutulmaz simalarından gazeteci ve haber sunucusu Reha Muhtar, 28 Mayıs günü 'kalp yetmezliği' teşhisi ile kaldırıldığı hastanede 3 Haziran'da hayatını kaybetti.

66 yaşında hayata veda eden Muhtar'ın ölümünün ardından eski eşi ile yaşadığı tartışmalar ve uzun yıllar süren velayet savaşı gündeme gelirken, Muhtar'ın geçtiğimiz yıllarda eski eşi Deniz Uğur'a yönelik kullandığı "Ölürsem cenazeme gelmesin" ifadesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

GÜNLER SÜREN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Perşembe günü Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlenen Muhtar'ın cenazesine aile üyelerinin yanı sıra çocukları da katılmış, Uğur'un cenazeye gelmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

2008-2010 yılları arasında Muhtar ile evli kalan Uğur, kendisine yöneltilen sosyal medya tepkisi ve eleştirel paylaşımların ardından günler sonra sessizliğini bozdu.

Oğlu ve kızının fotoğrafını paylaşan Uğur, paylaşımına "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun" notunu ekledi.





'ALLAH ONU AFFETSİN' DEMİŞTİ



Muhtar'ın vefatının ardından paylaşım yapmayan Uğur, vefat haberinin ardından Seren Serengil ile yaptığı telefon konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:



Ben de zaman zaman onun kızgınlığından nasibimi alanlardan biriydim. Bazen beni de azarladı, bazen kırdı. Durumunu, sağlığının bozukluğunu ve karakteristik yapısını çok iyi bildiğimden hiçbir zaman alınmadım. Çocukların sağlığı ve yararı onun için de her şeyden önemliydi, o yüzden beni zamanla anlayacaktı biliyorum. Bugün Deniz ağlayarak beni aradı, karşılıklı telefonda ağlaştık. "Ne adamdı, hepimize neler yapardı, yine ona kızamazdık... Deniz, insan böyle bir durumda güzel günleri, güzellikleri hatırlıyor, Allah onu affetsin" dedi.



Çünkü ölüm, bütün kırgınlıkların önüne geçen bir sessizlik bırakıyor insana. Bugün bir gazeteci değil sadece; bir baba, bir Beşiktaşlı, bir televizyon efsanesi ve hayatımıza iz bırakmış bir insan uğurlanıyor. Allah tüm günahlarını affetsin. Çocuklarına sabır, onu sevenlere güç diliyorum. Ve sana da hakkımı helal ediyorum Reha Muhtar"