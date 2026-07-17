Kepez Devlet Hastanesinde bir süredir diyabet ve solunum yetmezliği gibi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Baykal, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen 15 Temmuz 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.

Baykal'ın bugün Ankara'da düzenlenecek cenaze töreni öncesinde dikkat çeken gelişmeler peş peşe geldi.



CENAZEDE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF



Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in cenazeye yolladığı çelenkler 'yan yana' hizalanırken, her iki çelenk üzerinde de 'CHP Genel Başkanı' ifadelerine yer verildi.





ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELECEK



21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından Özel ve Kılıçdaroğlu ilk kez 25 Haziran'da Meclis'te CHP eski milletvekili Orhan Sür'ün cenazesi için yan yana gelmiş ve tokalaşmıştı.



İki ismin bugün saat 13.00'de Ankara'da yapılacak Olcay Baykal'ın cenaze törenine de katılacağı öğrenildi.