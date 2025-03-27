2012-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Olcay Şahan, Galatasaray derbisiyle ilgili SÖZCÜ'ye konuştu.

Kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Şahan, derbilerde bu sezon Beşiktaş’ın gösterdiği performansa dikkat çekti. “Derbilerde Beşiktaş olunca, futbolseverler keyif alır” diyen Kartal’ın eski 10 numarası, “Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi var, Beşiktaş maalesef bu yarıştan uzakta kaldı. Ancak yine de herkesin gözü bu maçta olacak. Ne kadar şampiyonluk yarışında uzak kalsa da sonuçta Beşiktaş, şampiyonluk yarışında söz sahibi olacak. Beşiktaş’ın kazandığı takdirde Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı artacak” şeklinde yorumda bulundu.

"GEDSON’A DİKKAT"

Şahan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sezon Beşiktaş’ın en büyük handikabı Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlar oldu. Açık oynayan takımlara karşı geçiş hücumlarıyla iyi oynayan bir Beşiktaş var özellikle geniş alan bulunca ama kapalı oynayan Anadolu takımlarına karşı Beşiktaş’ın çok puan kaybettiğini gördük. Galatasaray son haftalarda kötü oynamasına rağmen kazanıyor. Bu da önemli bir şeydir. Gedson Fernandes, derbide ön plana çıkar."