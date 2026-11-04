UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Roma'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.
Roma, 11. dakikada Matias Soule'nin golüyle öne geçti. Konuk ekip, 18. dakikada Donyell Malen'ın penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi.
CUNHA ATTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Manchester United, 58. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle farkı bire indirdi. 83. dakikada skoru eşitleyen Cunha, 86. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak takımını 3-2 öne geçirdi. Galibiyetin belirleyici ismi olan Cunha, 90+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Premier Lig'de averajla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Michael Carrick'in ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Roma ise 4 puanda kaldı.
Devler Ligi'nde gecenin sonuçları ise şöyle:
Shakhtar Donetsk: 0 - Sporting CP: 1
Manchester United: 3 - Roma: 2
Atletico Madrid: 0 - Bayern Münih: 2
LASK Linz: 4 - Slovan Bratislava: 0
Villarreal: 0 - PSG: 6
Bodo/Glimt: 0 - Lille: 0
Barcelona: 3 - Aston Villa: 0
Feyenoord: 0 - Inter: 3