UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Roma'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Roma, 11. dakikada Matias Soule'nin golüyle öne geçti. Konuk ekip, 18. dakikada Donyell Malen'ın penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi. CUNHA ATTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ Manchester United, 58. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle farkı bire indirdi. 83. dakikada skoru eşitleyen Cunha, 86. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak takımını 3-2 öne geçirdi. Galibiyetin belirleyici ismi olan Cunha, 90+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Premier Lig'de averajla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Michael Carrick'in ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Roma ise 4 puanda kaldı. Devler Ligi'nde gecenin sonuçları ise şöyle: Shakhtar Donetsk: 0 - Sporting CP: 1 Manchester United: 3 - Roma: 2 Atletico Madrid: 0 - Bayern Münih: 2 LASK Linz: 4 - Slovan Bratislava: 0 Villarreal: 0 - PSG: 6 Bodo/Glimt: 0 - Lille: 0 Barcelona: 3 - Aston Villa: 0 Feyenoord: 0 - Inter: 3

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