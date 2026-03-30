İstanbul Boğazı’nın kalbinde, Anadolu Kavağı’nda NATO Deniz Unsur Komutanlığı kuruluyor. 24 Mart’ta Türkiye’yi ziyarete gelen Çok Uluslu Kuvvet-Ukrayna Operasyonel Karargâhı Komutanı Tümgeneral Jean-Pierre Fague (Fransa) bölgede incelemelerde bulundu. Bu ziyaret öncesi yabancı askeri unsurların Türkiye’de bulunması için gerekli iznin TBMM’den geçmesi gerekirken, mevzuata uyulmaması dikkat çekti.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 24 Mart’ta gerçekleşen o ziyarete ilişkin şu bilgi notunu paylaştı:

“Çok Uluslu Kuvvet-Ukrayna Operasyonel Karargâhı Komutanı Tümgeneral Jean-Pierre Fague (Fransa) ve Komutan Yardımcısı Tümgeneral Richard Stewart Charles Bell (Birleşik Krallık) ile beraberindeki heyet tarafından, Anadolukavağı/Beykoz’da konuşlanması planlı Deniz Unsur Komutanlığına ziyaret gerçekleştirildi.”

SON ZİYARETLERE DİKKAT!

“Mavi Vatan” doktrininin isim babası olarak da bilinen Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, arka arkaya yurtdışından gelen ziyaretlere dikkat çekti ve yapılmak istenen projeye karşı olduğunu şöyle açıkladı:

“Bu haber Güneydoğu’da NATO Müşterek Kolordu Karargahı planının hemen ardından gündeme geldi. Buna, iki gün önce Boğaz yaklaşma sularında 1 buçuk milyon varil ham petrol taşıyan Türk sahipli bir tankere, Ukrayna taktikleri ile örtüşen insansız hava ve deniz araçlarıyla müdahale edilmesi eklendi.

SON DERECE RİSKLİ

Aynı dönemde küresel finansın en büyük aktörlerinden BlackRock’un Ankara ziyareti de tabloyu tamamlıyor. İran, ABD ve İsrail’e direnç göstermeye devam ederken, Türkiye’nin Karadeniz’de Rusya’yı doğrudan karşısına alabilecek bir NATO deniz unsurunu İstanbul Boğazı girişine konuşlandırması, stratejik denge açısından son derece riskli bir adımdır.

ANAYASA 92. MADDE ÇOK NET

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 92. maddesi şöyle:

-Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvetler Kullanılmasına İzin Verme” yetkisini düzenler. Bu maddeye göre, aşağıdaki durumlarda karar verme yetkisi münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne aittir:

-Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması: Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin vermek.

-Savaş hali ilan edilmesi: Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş ilanına karar vermek.

(Ülkede yabancı asker konuşlanması izni için Meclis milletvekili sayısının 3'te 2'nin evet oyu vermesi gerekiyor.)

Gürdeniz: Akıllara dış baskı geliyor

“Dört yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19. maddesini uygulayarak dengeli ve tarafsız bir politika izlemeyi başarmıştı. Bugün ise bu dengeyi zedeleyebilecek bir kararın gündeme gelmesi ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Türkiye bu kararı hangi koşullar altında almıştır? Yoğun bir dış baskı mı söz konusudur? Yoksa ülke, NATO’nun bölgesel hamlelerinde ön cepheye sürülen bir araç haline mi getirilmektedir? Daha da önemlisi; bu adım, Karadeniz’de başta Romanya olmak üzere bazı aktörlerin oldu bittilerine ve olası ‘sahte bayrak’ senaryolarına zemin hazırlayacak bir sürecin kapısını mı aralamaktadır? Bu soruların cevabı, yalnızca bugünü değil, Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki jeopolitik konumunu da belirleyecektir.”