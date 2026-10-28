ABD’nin Arizona eyaletindeki Gilbert kentinde, havuzda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede öldüğü açıklanan 18 aylık Vincent Fiordilino’nun, morgda yaklaşık 4,5 saat sonra nefes aldığı fark edildi. Ailesi, çocuğun yaşam belirtilerine ilişkin uyarıların dikkate alınmadığını savunarak hastane ve doktorun sorumluluğunun araştırılmasını istiyor.

8 Şubat 2026’da ailesinin evindeki havuzda bilincini kaybeden Vincent, Mercy Gilbert Medical Center’a kaldırıldı. Ailenin avukatının paylaştığı belgelere göre çocuk, yerel saatle 18.04 civarında hastaneye ulaştı; saat 18.20’de ise öldüğü açıklandı.

Polis raporuna göre morg olarak kullanılan soğuk odanın kapısı 19.23’te kapatıldı. Adli tıp nakil ekibi, saat 23.52’de çocuğu almaya geldiğinde nefes aldığını fark etti. Ölümünün açıklanmasından yaklaşık 5,5 saat sonra hayatta olduğu anlaşılan Vincent, hava yoluyla Phoenix Children’s Hospital’a sevk edildi.

YAŞAM BELİRTİLERİNE İLİŞKİN UYARILAR KAYITLARDA

Polis kayıtları ve vücut kamerası görüntülerine göre, Vincent morga götürülmeden önce de yaşam belirtisi gösterdiğine ilişkin uyarılar yapıldı. Bir dedektif, çocuğun öldüğünün açıklanmasının ardından duyulabilir bir soluk sesi işittiğini, daha sonra fotoğraf çekmek için döndüğünde de benzer bir hareket gördüğünü bildirdi.

Kayıtlarda, hastane personelinin gözlenen hareketleri agonal solunum olarak değerlendirdiği aktarılıyor. Aile ve avukatı ise bu belirtilerin yeniden tıbbi değerlendirme yapılmasını gerektirdiğini savunuyor.

TEST SONUÇLARI ÖLÜM AÇIKLAMASINDAN SONRA ÇIKTI

Ailenin avukatı John Brewer, acil servis doktoru Aryan Toosi’nin kararlarında dayanak gösterdiği kan gazı testi sonuçlarının zamanlamasını da sorguluyor.

Arizona’s Family’nin aktardığı belgelere göre saat 18.08’de istenen arteriyel kan gazı testi iptal edildi, 18.11’de başka laboratuvar örnekleri alındı. Sonuçların 18.38’de, ölüm açıklamasından 18 dakika sonra çıktığı bildirildi.

ABC15’in incelediği kayıtlarda da doktorun bazı müdahaleleri uygulamama gerekçeleri arasında kan gazı sonuçlarına yer verdiği belirtildi. Aile, sonuçların ne zaman görüldüğünün ve karar sürecinde nasıl kullanıldığının açıklığa kavuşturulmasını istiyor.

AİLE: YÜRÜYEMİYOR, KONUŞAMIYOR, DESTEKSİZ OTURAMIYOR

Ailenin aktardığına göre olaydan sonra iki yaşına giren Vincent yürüyemiyor, konuşamıyor ve desteksiz oturamıyor. Beslenmesi tüple sağlanan çocuğun tedavi ve fizik tedavi sürecinin devam ettiğini annesi Alexus Fiordilino anlattı.

Avukat Brewer, Vincent’ın gelecekteki sağlık durumunun belirsiz olduğunu, ancak yaşam boyu bakıma ihtiyaç duyacağını belirtti. Aile, geciken müdahalenin sağlık sorunlarını ağırlaştırdığını ileri sürüyor. Çocuğun mevcut durumunda havuzda geçirdiği sürenin ve hastanedeki müdahale sürecinin etkileri ise ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken başlıklar olarak duruyor.

HASTANE VE DOKTORDAN MAHREMİYET YANITI

Mercy Gilbert Medical Center, hasta mahremiyeti nedeniyle bakımın ayrıntılarını paylaşamayacağını belirterek hasta güvenliğinin öncelikleri olduğunu açıkladı. Doktor Toosi’nin avukatı Scott Holden ise devam eden hukuki süreç ve mahremiyet kuralları nedeniyle ayrıntılara giremeyeceklerini, doktorun çocuğun iyileşmesini dilediğini bildirdi.

Gilbert polisi, o tarihe kadar elde edilen bulguların sağlık personeline ceza suçlaması yöneltilmesini gerektirecek yeterli şüphe oluşturmadığını açıkladı. Dosyanın eyalet başsavcılığının değerlendirmesine sunulması sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Ailenin ihmal iddialarına ilişkin hukuki sorumluluk henüz kesinleşmiş değil.