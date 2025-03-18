Ganchev'in öldüğü duyurularak yapılan hatanın ardından kulüp, sosyal medyadan bir özür mesajı paylaşarak yanlış bilgilendirme yaptıklarını duyurdu. Ancak olay, kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

"DİRİ DİRİ GÖMÜLMEK ÇOK STRESLİYMİŞ"

Öldüğü sanılan ancak kısa süre içinde yaşadığı anlaşılan Petko Ganchev, yaşadığı şoku şöyle anlattı: "Levski maçını izlemek için eve dönerken telefonum sürekli çaldı ancak araba kullandığım için açamadım. Eve geldiğimde avluda eşim gözyaşları içinde 'Televizyonda öldüğünü söylediler!' diye bağırdı. Ne olduğunu anlayamadım. Diri diri gömülmek gerçekten stresli bir şeymiş!"

KULÜP ACİLEN ÖZÜR MESAJI YAYIMLADI

Arda Kardzhali Kulübü ise olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, eski oyuncumuz Petko Ganchev ve ailesine en içten özürlerini sunar. Yanlış bir bilgi alındı ve bu durumun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı çok üzgünüz. Ganchev'e sağlıklı ve uzun ömür diliyoruz."