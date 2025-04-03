2 Nisan tüketim boykotu, hükümet kanadında büyük yankı uyandırırken, bakanlar boykotu kırmak adına vatandaşları alışveriş yapmaya çağırdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir canlı yayında boykota katılan yurttaşları "azgın azınlık" olarak nitelendirerek, “Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan’a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım” ifadelerini kullandı.

BAKAN BOLAT ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Bakan Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan boykot çağrısına karşı alışverişe çıktı.

Bolat, o anları sosyal medya hesabından, Bugün, millî ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı’nda güçlü bir millî ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü" ifadeleriyle paylaştı.

İSRAİL ÜRÜNÜNÜ SATIN ALDI

Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakan Bolat’ın aldığı ürünün ‘yerli’ olmadığını ve Filistin’e destek için hazırlanan boykot listesinde yer aldığını ortaya çıkardı.

Cihan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Utanmazlığa bakın.

Aldığı ürüne baktım. İçimino. Ak Gıda üretiyor. Bu şirket, ülkenin en büyük süt üreticisi ama Fransız Lactalis'e satılmış. Yerli ve milli diye yutturmaya çalışıyor.

Bitmedi.

Lactalis, İsrail'i destekliyor ve Filistin dostları tarafından boykot ediliyor.