İngiltere'nin Darlington kentinde yaşayan 54 yaşındaki Olive Martin, Ekim 2023'te evinde nöbet geçirerek yere yığıldı ve ihbar üzerine adrese gelen Kuzey Doğu Ambulans Servisi (NEAS) görevlilerince hayatını kaybetmiş sayıldı.

İşlemlerin ardından Darlington Memorial Hastanesinin morguna kaldırılan talihsiz kadın, burada yeniden yaşam belirtileri göstererek gözlerini açtı; ancak bir süre sonra gelişen beyin hasarı nedeniyle hastanede yaşamını yitirdi.

Adli ölüm soruşturması duruşmasında sağlık hizmetlerinde eksiklikler bulunduğu kabul edilirken, tıp uzmanı Dr. Samy Sadek kadının ilk bulunduğu anda hayatta kalma ihtimalinin zaten son derece düşük olduğunu belirtti. Buna karşın Martin'in ailesi ve avukatı Tom Barclay-Semple, müdahale biçiminin ölüm üzerindeki olası etkisinin araştırılması için nihai duruşmada Dr. Sadek'in raporunu sorgulamak istediklerini açıkladı.

Durham Polis Teşkilatı olaya ilişkin ceza davası açılmayacağını ve dosyanın adli soruşturma makamına devredildiğini duyururken, Bakım Kalitesi Komisyonu (CQC) da ek yaptırım için nihai raporu beklediğini bildirdi. Ambulans servisi ise kurum içi soruşturma başlattığını ve incelemelere destek verdiğini açıklarken, Martin'in ailesi annelerinin neşeli kişiliğiyle hatırlanacağını belirterek mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.