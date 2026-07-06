İran siyasetinin en tartışmalı ve dikkat çeken isimlerinden biri olan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, hakkında çıkan "öldü" iddialarının ardından aylar sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

Ahmedinejad; Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri saldırılarla tırmanan ve bölgeyi savaşa sürükleyen sürecin başından bu yana sırra kadem basmıştı.

Uzun süren sessizlik, Tahran'da düzenlenen üst düzey bir devlet töreninde bozularak spekülasyonlara son noktayı koydu.

HAMANEY'İN CENAZESİNE KATILDI

İran devlet televizyonu ve yerel basın organları tarafından paylaşılan canlı yayın görüntülerinde, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran'da düzenlenen kitlesel cenaze törenine katıldığı görüldü.

Savaşın başladığı günden bu yana nerede olduğu bilinmeyen ve suikasta kurban gittiği yönündeki iddiaları çürüten Ahmedinejad, geniş bir koruma kordonu eşliğinde caddeleri dolduran yüz binlerce vatandaşıyla birlikte cenaze yürüyüşünde saf tuttu.

SUİKAST SONUCU ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

28 Şubat’ta başlayan ABD ve İsrail bombardımanlarının ardından, İran yönetim kademesindeki birçok ismin hedef alındığı öne sürülmüş, bu süreçte Ahmedinejad’ın da bombalamalarda ya da organize bir suikast sonucu hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı bulmuştu.

Tahran'daki bu son görüntüler, eski liderin hem hayatta olduğunu hem de ülkedeki kritik liderlik değişiminin yaşandığı bu hassas dönemde halen siyasi arenadaki ağırlığını koruduğunu gösteren bir mesaj olarak yorumlandı.