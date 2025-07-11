2023 yılında hayatını kaybeden Jane Birkin'e ait Hermes markalı çanta, müzayede satılan tarihin en pahalı çantaları arasında girdi. Aşınmış, çizilmiş ve lekelenmiş siyah deri çanta, komisyonla beraber 10 milyon dolara satıldı. Birkin, ölümünden yıllar önce bu çantaya dair çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.

BİRKİN, İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ BİR ÇANTA

Hermes, bu çantayı Birkin için özel olarak tasarlamıştı. Frankofon stil ikonu, 1985'ten 1994'e kadar neredeyse her gün bu çantayı kullandı. Nadir çantalardan biri olma özelliğine sahip bu çanta, müzayede evi Sotheby’s tarafından Alexander McQueen ve Christian Dior tasarımları da dahil olmak üzere lüks moda ürünlerinin yer aldığı online platformda satışa sunuldu.

JAPON ÖZEL KOLESİYONCU SATIN ALDI

9 koleksiyoncu arasındaki 10 dakikalık açık artırma savaşı, Japonya’dan özel bir koleksiyoncunun zaferiyle sonuçlandı. Sotheby's'in aksesuar başkanı, Morgane Halimi, tarihi satışı moda ve lüks tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Halimi, tarihi satışa dair "Bu, bir efsanenin gücünün ve benzersiz kökenlere sahip sıra dışı ürünler arayan koleksiyoncuların tutkusunu ve arzusunu ateşleme kapasitesinin çarpıcı bir göstergesi. Orijinal Birkin satışı, aynı zamanda, ilham perisi Jane Birkin’in kalıcı ruhunun ve çekiciliğinin bir kutlamasıdır." dedi.

ÇANTANIN HİKAYESŞİ OLDUKÇA ÇARPICI

Birkin çantanın tarihi satışı kadar hikayesi de oldukça çarpıcı. Aktrist Jane Birkin, 1994’te AIDS araştırmalarına destek olmak için çantayı satmıştı. O zamandan bu güne kadar çanta çok sayıda el değiştirdi. Çanta, New York’taki Modern Sanat Müzesi ve Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’ndeki sergilerde halka açıldı. Son olarak 25 yıl önce yalnızca Catherine B. olarak tanımlanan satıcı tarafından açık artırmaya çıkarılmıştı.

YILLAR ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Birkin, çantaya dair yıllar önce söylediği sözlerde gündeme geldi. O dönemler, CNN’de Christiane Amanpour’a konuşan Birkin, "Allah korusun, öldüğümde muhtemelen sadece çantadan bahsedecekler." demişti.

Oyuncu 2023’te 76 yaşında hayatını kaybetmişti.