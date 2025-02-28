Amerikalı psikolog Cortney S. Warren, narsistik kişiliklere sahip bireyler tarafından sıkça kullanılan bazı ifadeleri derledi. "Çok hassassın", "Paranoyaksın" hatta "Hayal görüyorsun..." Bu tür zehirli ifadeler, gaslighting (zihinsel manipülasyon) kavramını ortaya çıkarıyor.

Nezaket yoluyla manipülasyon: sinsi bir teknik

Zihinsel manipülasyonun bir biçimi olarak kabul edilen gaslighting, temel olarak kişiyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan sinsi bir psikolojik tekniktir.

Bu teknik, "Böyle algıladığın için üzgünüm" gibi ifadelerle kendini gösterir. İlk bakışta samimi bir özür gibi görünse de, aslında suçlamayı mağdura yönlendiren bir taktiktir.

Ayrıca, "Bunu gerçekten yapmak istiyor musun?", "Bu senin tarzın değil" gibi cümleler de duyulabilir. Bu tür ifadeler, partnerinizin şüphe duymasını sağlamak amacıyla kullanılan etkili manipülasyon tekniklerindendir.

Sonuç? Bu tür cümleler kişinin kendini sorgulamasını sağlar. Ancak manipülasyonda dikkat edilmesi gereken bir şey varsa, o da nazik ifadelerdir.

Manipülatörlerin en sevdiği cümle...

Ouest France medya kuruluşuna göre, en nazik cümleler bile bazen yıkıcı bir niyetin gizlediği ifadeler olabilir. Bu tür manipülatif dilin başında, "Bunu size söylemekten nefret ediyorum ama..." gibi sözler yer alır.

Cümle, mağduru sorgulamak ve şüpheye düşürmek amacıyla kullanılan gizli bir formülasyonla başlar ve bu, sahte bir iyilik gösterisidir. Aynı durum, "Bunu senin iyiliğin için söylüyorum, fakat..." gibi ifadeler için de geçerlidir.

Manipülatörler, "Kötü niyetli olmak istemem ama..." veya "Kendi seçimlerini yapmakta özgürsün, sadece daha sonra beni görmeye gelme..." gibi ifadelerle iyilik kartını oynamaya çalışırken, kontrolü ele geçirmeye devam ederler. Bu tür ifadelerde manipülatör, kurbanını aşağılamak için nezaket kurallarını kullanır.