Bursa’nın Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede Adalet Uzunoğlu, eşi Ali Fuat Uzunoğlu’nu öldürdükten sonra satırla ve bıçakla parçalara ayırdığı cesedi poşetlere koyarak evin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp kutuları ve konteynerlere bıraktı.

KAYIP İHBARIYLA POLİSE BAŞVURDU

Adalet Uzunoğlu, olaydan iki gün sonra 30 Ocak gecesi polis merkezine giderek eşinin kayıp olduğunu bildirdi. Uzunoğlu, Ali Fuat Uzunoğlu’nun iki gün önce çalan zile bakmak için evin girişine indiğini ve daha sonra geri dönmediğini öne sürdü.

Kayıp ihbarının ardından çalışma başlatan ekipler, bilgi almak ve evde inceleme yapmak üzere adrese gitti. Burada Ali Fuat Uzunoğlu’na ait cep telefonu, cüzdan ve kimlik bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede ise evin çeşitli bölümlerinde kan izlerine rastlandı.

EVDE KAN VE DOKU İZLERİ BULUNDU

Adalet Uzunoğlu’nun polise verdiği bilgilerde çelişkiler bulunması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dosya kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri görevlendirildi ve olay yeri inceleme ekipleri eve sevk edildi.

İlk iki katı boş olan binanın en üst katındaki dairede yapılan incelemelerde, evin bakımsız ve pis durumda olduğu görüldü. Daire girişinde, elektrik prizinde, lavaboda ve evde bulunan satır ile bıçakta kan izleri tespit edildi. Ayrıca yapılan biyolojik incelemede evin farklı noktalarında doku parçalarına ulaşıldı.

Toplanan biyolojik örnekler ile satır ve bıçak, incelenmek üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. Adalet Uzunoğlu ise bu süreçte teknik ve fiziki takibe alındı.

Kriminal incelemenin ardından kan ve doku örneklerinin kayıp olarak aranan Ali Fuat Uzunoğlu’na ait olduğu belirlendi. Satır ve bıçak üzerinde tespit edilen parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

'MERDİVENLERDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ' DEDİ

Kriminal raporun tamamlanmasının ardından 3 Nisan’da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. ve M.U. ile kardeşi M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette ifade veren Adalet Uzunoğlu, eşini öldürmediğini savunurken cesedi parçaladığını kabul etti. Sanık ifadesinde, "Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır, diye korktum. Eşimi, satır ve bıçakla parçalara ayırarak evimin yakınında bulunan değişik çöp kutularına attım" dedi.

Uzunoğlu, 5 Nisan’da çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki oğlu ile kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Hakkında ‘Eşe karşı nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Adalet Uzunoğlu, Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, önceki celsede istenen İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. Raporda, Uzunoğlu’nun akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Raporun okunmasının ardından mahkeme başkanının, ‘Rapora bir şey diyecek misin?’ sorusuna sanık ağlayarak “Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben cezaevinde kalamıyorum. Hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum. Ev hapsi istiyorum" yanıtını verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Duruşmada sanık avukatının savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcılık, Adalet Uzunoğlu’nun ‘Eşe karşı nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediğine hükmederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin ardından cesedin parçalara ayrılmasını da dikkate alan mahkeme, sanığın iyi hal indiriminden yararlanmasına yer olmadığına karar verdi.