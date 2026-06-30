Manisa'nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi 6109'uncu Sokak'ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, Onur Yılmaz (16) ile arkadaşı C.T. (13) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sokakta başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kavga sırasında C.T., yanındaki bıçakla Onur Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, C.T. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Yılmaz'ın ailesi ve yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ÇOCUK ARANIYOR

Olay yerinde ve hastanede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak değerlendirilen 13 yaşındaki C.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçan şüpheliyi arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.