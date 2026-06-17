İzmir'in Buca ilçesinde 28 Aralık 2024'te bir işletmede yedikleri kumpir sonrası rahatsızlanan ve gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden 60 yaşındaki Servet Polat'ın ölümüne ilişkin açılan manevi tazminat davası, İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 11 Haziran'da karara bağlandı. Mahkeme, Polat'ın iki çocuğunun 500'er bin lira taleple açtığı davayı kısmen kabul ederek, kızı Bahar Zeyrek ile oğlu Murat Polat'a olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AİLE KARARA İTİRAZ ETMEYE HAZIRLANIYOR

Mahkemenin belirlediği tazminat miktarını yetersiz bulduklarını ifade eden Bahar Zeyrek, amaçlarının maddi kazanç değil adalet olduğunu söyledi. Annesinin salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Zeyrek, sorumluların cezasını çekmesini istediklerini ve gerekçeli kararın ardından davayı üst mahkemeye taşıyacaklarını aktardı. Yaşanan olay nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve oturdukları evden taşınmak zorunda kaldıklarını ekleyen Zeyrek'in yanı sıra oğlu Murat Polat da verilecek parayı kimsesiz çocuklara bağışlamak istediğini dile getirdi. Ailenin avukatı Elif Ayyıldız ise tazminat miktarının yaşanan derin manevi yıkım karşısında yetersiz kaldığını savunarak karara istinaf yoluyla itiraz edeceklerini açıkladı.

SANIKLARIN CEZA DAVASI DEVAM EDİYOR

Ölümle ilgili cezai süreç ise İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Kumpir satılan iş yerinin sahibi N.D. ile işletmede çalışan eşi C.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan ise 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında sanıkların tutuksuz yargılanması sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Buca'da yaşayan Servet Polat, kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek, Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedikten sonra kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurmuş, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Rahatsızlıklarının sürmesi üzerine ertesi gün tekrar hastaneye giden aile fertlerinden Servet Polat, olaydan 2 gün sonra yaşamını yitirmişti. Adli Tıp Kurumu raporunda Polat'ın ölüm nedeni "gıda zehirlenmesi" olarak kaydedilirken, İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün analizinde ise kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi tespit edilmişti.