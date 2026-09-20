İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde 21 Mayıs günü meydana gelen olayda, yaklaşık iki haftadır süren boyun ağrısı nedeniyle kardeşi Sinan Topay ile birlikte masör Şenol Karataş’ın (43) yanına giden şoför Berat Topay (40), işlemden kısa süre sonra fenalaştı. Konuşması peltekleşen, bilincini kaybeden ve kalbi duran Topay, sağlık ekiplerinin 6 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Topay, 14 gün süren yaşam mücadelesini 3 Haziran'da kaybetti.

ÖNCE ADLİ KONTROL, ÖLÜMÜN ARDINDAN TUTUKLAMA

Olayın ardından ilk olarak gözaltına alınıp "konutu terk etmeme" şartıyla serbest bırakılan şüpheli Şenol Karataş, Berat Topay’ın hayatını kaybetmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. Karataş, 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede 608 saatlik masörlük belgesini sunan Karataş, "Berat’ı 6-7 yıldır tanırım. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyince işlemi kestik. Suç işleme kastım yoktur" dedi.

OTOPSİ RAPORU DAVA DOSYASINA GİRDİ

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 24 Temmuz tarihli otopsi raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı:

Omur ve Damarlar Sağlam: Boyun omurlarının, dil kemiğinin, boyun kıkırdaklarının ve beyne kan taşıyan ana damarların sağlam olduğu saptandı.

Omurilik ve Beyinde Kanama: Omurilik dokusunda kanama alanları, sinir liflerinde hasar ile dokuların oksijensiz kaldığı belirlendi. Beyin dokusunda ve beyin sapında da yaygın kanama ve pıhtılar tespit edildi.

Göğüs ve Kaburgada Kırık: Göğüs kemiği ile sağ 4’üncü kaburgada kırık olduğu (kalp masajı kaynaklı olabileceği değerlendirilen) kaydedildi.

Raporda, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu’na gönderilmesine karar verildi.

ŞÜPHELİ AVUKATI: "KIRIK VEYA HACAMAT İZİ YOK"

Tutuklu masörün avukatı Ensar Ayata ise müvekkilinin hacamat veya boyun kütletme işlemi yapmadığını belirterek şunları söyledi: