Teröristbaşı Öcalan’ın 27 Şubat’taki fesih ve silah bırakma çağrısından sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da her yıl Nisan-Mayıs ayında yürütülen kapsamlı iç güvenlik harekâtları bu yıl yapılmadı. Bölgede toplam 80 civarında silahlı teröristin yer altı sığınaklarındaki kış üslenmesinden çıkmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.

Jandarmaya operasyondan ziyade arazide daha çok keşif, dinleme ve gözetleme faaliyetlerine ağırlık verildiği ve temas olması halinde teröristlerin mümkün mertebede ölü değil, canlı olarak ele geçirilmesi yönünde talimat gönderildi.

ÖCALAN’IN ONAYI

PKK’nın, fesih kararından sonra Irak’ın kuzeyinden ve Kandil’den Temmuz ortalarına kadar tamamen çekileceği bildirildi. Kongre kararları ve sonuç bildirgesinin Öcalan’a ulaştırılacağı ve onayının alınmasından sonra kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Kongreye uydu telefonuyla bağlanan Öcalan’ın iyi derecede Kürtçe bilmesine rağmen 37 dakikalık Türkçe bir konuşma yaptığı ileri sürüldü.

Silahlar BM gözetiminde üç noktada teslim edilecek

Teröristlerin üç aşamalı plan dahilinde uluslararası gözlemci ve Birleşmiş Milletler gözetiminde silahlarını da teslim edeceği bildirildi. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok Vilayetine bağlı Amediye, Kanimasi, Erbil’in Binar ve Köysancak, Süleymaniye’nin Ranya ve Seyid Sadık kasabalarında silahlarını teslim edeceği bildirildi.