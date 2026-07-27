Batman'ın Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta dün akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Mezarlık ziyaretine gelen gruba, husumetli oldukları öne sürülen kişiler tarafından tabancalarla ateş açıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri; AKP Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk (61) ile oğlu Ercan Direk (27) ve yeğeni Ebubekir Direk’in (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıda yaralanan A.G. (50) ve M.E. (22) ise yakınları tarafından götürüldükleri özel hastanede tedavi altına alındı.
VALİLİK OLAIN NEDENİNİ AÇIKLADI
Saldırının ardından Batman Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın 16 Mayıs 2026 tarihinde kentte yaşanan, kız meselesinden kaynaklandığı düşünülen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya bağlı husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiğinin değerlendirildiği belirtildi. Valilik, 16 Mayıs'taki olayın failinin tutuklu olduğunu hatırlatırken, mezarlıktaki son saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını ve geniş çaplı adli soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.
CENAZELER SALDIRIYA UĞRADIKLARI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİ
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Direk, Ercan Direk ve Ebubekir Direk'in cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, saldırının gerçekleştiği Batman Asri Mezarlığı’na getirilerek kılınan namazın ardından defnedildi. Cenaze törenine ölenlerin yakınlarının yanı sıra AKP İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.