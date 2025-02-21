Hizbullah’ın saldırı sonucu öldürülen lideri Hasan Nasrallah'ın cenazesi beş ay sonra, Pazar günü Beyrut’un güney banliyölerinde geniş katılımlı törenle toprağa verilecek.

Cenaze töreni, geçen yılki savaşta ağır kayıplar veren grubun siyasi gücünü göstermeyi amaçlıyor. Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut’ta bir sığınakta komutanlarıyla toplantı halindeyken İsrail’in hava saldırısıyla öldürülmüştü.

Destekçileri tarafından saygıyla anılan Nasrallah, onlarca yıl boyunca Hizbullah’ı yönetti ve örgütün bölgesel etkinliğe sahip bir askeri güce dönüşmesini sağladı.

2006'da İsrail'e karşı verdiği mücadele zafer kazanan Hizbullah'ı yöneten Nasrallah, içinde bulunduğu binayı bir krater dönüştüren bir bombayla öldürüldü. Onun ardından kısa süreliğine liderliği devralan Haşim Safiyyeddin de bir hafta sonra İsrail tarafından öldürüldü.

DEV STADYUMDA CENAZE

Safiyyeddin’in cenazesi Pazartesi günü güneydeki Bekaa vadisinde toprağa verilecek. Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen olan Şeyh Sadık el-Nabulsi, cenaze töreninin sadece bir veda olmadığını, grubun hala güçlü olduğunu kanıtlamak için bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

Beyrut’un güney banliyölerinde, Hizbullah’ın kontrolündeki bölgede düzenlenecek cenaze töreni, Lübnan’ın en büyük spor kompleksi olan Camille Chamoun Stadyumu’nda yapılacak.

Törene İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin katılacağı, ayrıca Iraklı Şii milis gruplarının bazı liderlerinin de hazır bulunmasının beklendiği bildirildi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, Irak’tan Beyrut’a giden uçuşlara ek seferler düzenlediğini açıkladı. Nasrallah’ın daha önce geçici olarak 1997’de İsrail’e karşı savaşırken ölen oğlu Hadi Nasrallah’ın yanına defnedildiği, ancak resmi cenaze töreninin İsrail’in güney Lübnan’dan çekilmesini beklemek amacıyla ertelendiği belirtildi.