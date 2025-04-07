15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta suça sürüklenen iki çocuk tarafından bıçaklanmış, 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Olay sonrasında başlatılan soruşturma neticesinde iki çocuk hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA ÖNCESİ AİLEYE ÖLÜM TEHDİDİ

Habertürk'ün haberine göre, çocukları vahşice katledilen aile, bu seferde sanık iki çocuğun yakınları tarafından ölümle tehdit edildi.

Ekol TV'nin haberine göre ise aileye sosyal medya üzerinden ulaşan şahıslar, şu mesajları attı:

“Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size”

“Tek icraatınız laf, icraatsızsınız benim veya dostlarımın icraatları ortada. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız”

“Berkay tek değil. Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız”

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tehditler üzerine aile suç duyurusunda bulundu. Av. Rezan Epözdemir, savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, “Açık kaynak araştırmamızda faillerin arkadaşları olduğunu anladığımız kişiler sosyal medya üzerinden müvekkilleri tehdit etmekte ve duruşmaya katıldıkları takdirde kendilerine bir zarar verileceğini ifade ederek duruşmaya katılmalarını engellemek istemektedirler" ifadeleri kullanıldı

Dilekçede, söz konusu tehdit içerikli paylaşımlara da yer verildi. Şüpheliler hakkında “tehdit”, “hakaret” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlamasıyla iddianame hazırlanması ve dava açılması talep edildi.