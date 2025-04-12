Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Rams Başakşehir'e 2-0 yenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

Takımın sorunlarına dikkat çeken Norveçli teknik adam "Takım potansiyelini ve kalitesini gösterdi. Athletic Bilbao, Galatasaray, Trabzonspor maçları... Her maça aynı şekilde yaklaşmak zorundayız. Zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sonuç oyuncularımızdan beklediğimiz bir şey değil. 2 farklı hoca, 3 başkan geldi. Yaz sezonunu beklemek zorundayız. Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat etmek lazım. Geri koşmaşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız. Toplu ve topsuz iyi oynamak zorundasınız." dedi.

'MUSTAFA GELECEĞİMİZ'

Mustafa Hekimoğlu için de konuşan Solskjaer "Mustafa'ya baktığınızda Beşiktaş'ın geleceği. Ben ve taraftar böyle şeyler istiyoruz. Savaşan, enerjisini sahaya yansıtan oyuncuları istiyorum. 7 maç kaldı, daha iyi oynamalıyız. Beraber savaşacağız. Hala Avrupa kupalarında olma şansımız var. Taraftarlarımız mutlu değil, sonuna kadar haklılar. Biz de acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik. Tutkulu olmalarını seviyorum, hayal kırıklığı yaşamakta haklılar. Oyuncularım da soyunma odasında hayal kırıklığı yaşıyorlar. Oyuncularım da durumdan mutlu değil, hiçbiri kaybetmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

'TEPKİLERİ ANLIYORUM'

Taraftarın tepkisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı teknik adam, "Tepkilerini anlıyorum, haklılar. Ben ve oyuncularım acı çekiyoruz. İstedikleri tepkiyi gösterme hakları var. Daha farklısı da beklenemezdi. Yüksek beklentiler karşılanmadığında böyle tepkiler oluyor. Onlardan özür diledik. Göreve geldiğimizde 1 maç eksikle 7. sıradaydık. Hedefimiz Avrupa kupalarıydı. Şimdi 4. sıradayız ve Avrupa için savaşmaya devam edeceğiz. Samsunspor'dan daha fazla puan toplamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'KİBAR KALIYORUZ'

Oyuncularının faul yapma konusunda çok kibar olduğunu belirten Solskjaer, "Takımı en iyi performans gösterecek oyunculardan seçmeye çalışıyorum. Alex Oxlade-Chamberlain maalesef bugün sağbek oynamak zorunda kaldı. Kendisi gururlu ve çalışkan bir oyuncu. Takımımızdaki çoğu oyuncu da iyi karakterler ve iyi oyuncular ama çok kibarız. Çok kolay gol yiyoruz. Yediğimiz golde rakibe 3 kez faul yapabilirdik ama yapmadık. Karşınızda Messi ve Neymar gibi elit bir oyuncular olur ve bir şey yapamazsınız ama bu kadar kolay izin verince bunlar yaşanıyor. Sadece Alex Oxlade-Chamberlain değil diğer oyuncuların da kazanan kimliklerini yansıtması gerekiyor. Bazen rakibi ısıracaksınız, faul yapacaksınız." diye konuştu.