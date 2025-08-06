Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile TSİ 21.45'de karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Zor bir maça çıkacaklarını aktaran 52 yaşındaki teknik adam, “Shakhtar maçlarında hayal kırıklığı yaşadık. Şimdi başka bir turnuvadayız. Bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi yere gelmeye çalışacağız. Oyuncularım çalışmalarda iyi reaksiyon gösterdiler. Maça hazır olduklarını düşünüyorum. Zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz iyi bir takım. Çok savaşacaklarını biliyorum. Son zamanlarda özellikle savunmada form yakaladılar. İyi bir forvet oyuncusuna sahipler, ona da dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'FİNALİ TABİİ Kİ HAYAL EDİYORUZ'

Eleştiriler ve baskı hakkında konuşan Norveçli teknik adam, "Baskıya ihtiyacımız var. Baskı altında en iyisini yapmak zorundayız. İşler kötü gittiğinde baskı kötü hissettirir. Futbol inişli-çıkışlıdır. Eleştiriler olacak. Her zaman kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek çok doğru değil. Maç ve tur olarak bakıyoruz. Finali tabii ki hayal ediyoruz" şeklinde konuştu.

Rakipleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Solskjaer, "Rakibimize saygı göstermemiz lazım. Onlar da kazanmak istiyor. Biz de kazanmak için sahada olacağız. Futbolda basit galibiyet diye bir şey yok. Rakibimiz defansif olarak iyi mücadele ediyor ve hızlı hücumlarda iyiler. Rakibimizin potansiyelini biliyoruz" diye konuştu.