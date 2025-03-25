Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kulübün Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Son 3-4 sezondur zirve yarışından uzak kaldıklarını belirten Solskjaer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce de söylediğim gibi gerçekçi olmamız lazım. Adım adım gitmeliyiz. Daha iyi, rekabetçi, daha iyi futbol oynayan, performans gösteren bir takım olmak istiyoruz. Biz gelişmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Burada çok fazla kontra atak futbolu oynanıyor. Geride savunma yapan, kontra atak oynayan, duran toptan ve kontra ataktan gol atan takımlar var. Bu takımları bozmanın ve fırsatlar yaratmanın yollarını bulmak gerekiyor. Bazı takımlar açılacaktır, böylece biz de kontra atak oynayabiliriz ama son 2 ayda felsefemi ciddi şekilde değiştirmemi gerektiren bir şey göremedim ama her seferinde bir şey değiştirmemiz gerekirse buna hazır olmam gerektiğini öğrendim.

Sir Alex Ferguson'dan çok şey öğrendim. Benzer değerlerimiz var. Dürüstlük, sadakat, sıkı çalışma gibi. Belki benden daha öfkeli olarak tanınıyor ama ben de sinirlenebilirim. Asla elinden gelenin en iyisini yapan birine bağırmazdım. Herkes hata yapabilir. Alex Ferguson da böyle birisi. Umarım ondan birazcık da olsa bir şeyler öğrenebilmişimdir."

"BİR PROBLEMİMİZ VAR DİYEMEM"

Norveçli teknik direktör, "Takımlarımızın Avrupa arenasına çıktığında bir atletizm problemi yaşadığını gözlemliyoruz. Sizce Türk futbolunda atletizm sorunu var mı? şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bir problemimiz var diyemem. Tabii ki modern futbol fiziksel güce dayanıyor. Yüksek tempo ve hız çok önemli. Açıkçası bu konuda oldukça etkilendim. Gerçekten güçlü, iri ve atletik oyuncular var. Eğer lig seviyelerini karşılaştırırsanız, örneğin Norveç ya da Danimarka liglerinde, orada daha genç oyuncular oynuyor. İsveç'te de aynı durum geçerli ama burada daha olgun oyuncular var. Diğer ligler daha gelişim odaklı. Burada ise fiziksel olarak daha güçlü ve deneyimli oyuncular var. Twente'ye kaybettik, Galatasaray AZ Alkmaar'a yenildi, Rangers Fenerbahçe'yi yendi. Bu biraz bizim için bir uyarı oldu. Seviyemizi yükseltmemiz gerektiğini gösterdi."