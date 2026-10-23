ABD'nin Florida eyaletinde görev yapan bir polis memurunun, evinde ölü bulunan 71 yaşındaki adamın kimliğini kullanarak evine yerleştiği öne sürüldü. Yıllarca mülkte yaşayan ve tadilat için binlerce dolar harcayan memurun durumu, hayatını kaybeden adamın mirasçılarının evi satmak istemesiyle ortaya çıktı. Polis memuru hakkında 5 ayrı suçlama yöneltildi.

Florida'daki Lauderhill Polis Departmanı'nda görev yapan 35 yaşındaki Brian Louis Sguros hakkındaki iddialar, 2022 yılında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Soruşturma dosyasına göre Sguros, evinde hayatını kaybeden Dennis West'in kimliğini kullanarak adama ait mülke yerleşti ve burada yıllarca yaşamaya devam etti.

HER ŞEY SAĞLIK KONTROLÜ İHBARIYLA BAŞLADI

Olay, 71 yaşındaki Dennis West'in sağlık durumunun kontrol edilmesi için polise yapılan ihbar üzerine başladı. İhbarın ardından adrese giden ekipte bulunan Sguros, West'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk değerlendirmelerde ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı düşünüldü.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, polis memurunun ölümün ardından West'in evinde kalmaya devam etmek için harekete geçtiği iddiasını gündeme getirdi. Yetkililer, Sguros'un hayatını kaybeden adamın kimliğinden yararlanarak mülk üzerinde hak sahibiymiş gibi davrandığını öne sürdü.

KENDİNİ ÖLEN ADAMIN ARKADAŞI OLARAK TANITTI

Broward County Şerif Ofisi tarafından yürütülen soruşturmada, Sguros'un adli tıp yetkililerine kendisini West'in arkadaşı olarak tanıttığı ve adamın herhangi bir yakınının bulunmadığını söylediği belirtildi.

Yapılan incelemelerde, ikilinin daha önce tanıştığını doğrulayacak bir kanıta ulaşılamadı. Olay günü kaydedilen polis yaka kamerası görüntülerinin de aralarında önceden bir ilişki bulunduğu iddiasını desteklemediği bildirildi.

EVİN TADİLATI 8 BİN DOLARLIK İZİN BAŞVURUSU YAPTI

İddialara göre Sguros, Ağustos 2022'de Dennis West'e ait 2 katlı eve yerleşti. Polis memurunun sonraki yıllarda da burada yaşamayı sürdürdüğü ve mülkle ilgili çeşitli masrafları üstlendiği belirlendi.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Sguros, West'in adına kayıtlı faturaları ödedi. Ayrıca evin kapı ve pencerelerini değiştirmek için 8 bin dolarlık bir izin başvurusunda bulundu. Bu harcamalar, memurun söz konusu mülkte uzun süre kaldığına ilişkin bulgular arasında yer aldı.

MİRASÇILARIN EVİ SATMAK İSTEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ortaya çıkmasını sağlayan gelişme, Dennis West'in mirasçılarının evi satmak istemesi oldu. Mülkün satışı için harekete geçilmesi, evde yaşayan Sguros'un burada bulunma nedeninin sorgulanmasına yol açtı.

Mahkeme belgelerine göre polis memuru, evin tehlikeli durumda olduğunu ve başkalarının mülke izinsiz yerleşmesini önlemek amacıyla burada kaldığını savundu.

POLİS MEMURUNA 5 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Broward County Şerif Ofisi tarafından gözaltına alınan Brian Louis Sguros hakkında, görevi kötüye kullanma ve hayatını kaybeden bir kişinin kimliğini suç işlemek amacıyla kullanma suçlamalarının da aralarında bulunduğu beş ayrı suçlama yöneltildi.

Sguros, 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Hakkındaki iddiaların ardından Lauderhill Polis Departmanı tarafından da izne çıkarıldı.