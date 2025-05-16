Antalya'nın Kepez ilçesinde sabah saatlerinde yalnız yaşadığı öğrenilen ve bir diş kliniğinde çalıştığı belirtilen Gökhan Tunca, işe gitmek üzere yola çıktı. Motosikletiyle seyir halindeyken virajda kontrolü kaybeden Tunca, önce refüje ardından zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tunca’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen bir arkadaşı, büyük üzüntü içinde çömelerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı.
Gökhan Tunca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.