Patterson, her yıl olduğu gibi babasının ölüm yıl dönümünden bir gün önce telefonuna uzun bir mesaj yazdı. Mesajında kanseri atlattığını, üniversiteden başarıyla mezun olduğunu, aşık olduğunu, kalbinin kırıldığını ve hayatında yaşadığı birçok değişimi anlattı. Babasının kendisiyle gurur duyacağını düşündüğünü belirten genç kadın, mesajını onu özlediğini söyleyerek bitirdi.

DÖRT YILLIK SESSİZLİĞİ BOZAN MESAJ

Bu kez telefonun diğer ucundan beklenmedik bir yanıt geldi. Mesajı gönderen kişi, Chastity'nin babası değil, Brad isimli bir yabancıydı. Brad, yıllardır aynı telefon numarasını kullandığını ve genç kadının gönderdiği tüm mesajları okuduğunu söyledi.

Kendi hayatında da büyük bir acı yaşadığını anlatan Brad, yıllar önce kızını bir trafik kazasında kaybettiğini ifade etti. Genç kadının yıllardır gönderdiği mesajların kendisine umut verdiğini belirten Brad, bu mesajlar sayesinde hayata tutunduğunu söyledi. Chastity'nin yaşadığı gelişmeleri takip ettiğini ve onun güçlü duruşundan etkilendiğini dile getirdi.

İKİ FARKLI YAS HİKAYESİ AYNI NUMARADA BULUŞTU

Brad, yıllar boyunca cevap vermek istediğini ancak genç kadının duygularını incitmekten çekindiğini anlattı. Mesajında, Chastity'nin güçlü bir kadın haline geldiğini görmekten gurur duyduğunu ve hayat mücadelesinin kendisine ilham verdiğini belirtti.

Genç kadın daha sonra bu yazışmaları sosyal medya hesabında paylaşarak, aldığı cevabın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Dört yıl boyunca babasına yazdığı mesajların, aynı zamanda kızını kaybetmiş başka bir babaya umut olduğunu öğrenen Patterson, bunun kendisine büyük teselli verdiğini ifade etti. Olay kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, iki yabancının ortak acı üzerinden kurduğu bağ sosyal medyada uzun süre konuşuldu.