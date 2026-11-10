Kaza, akşam saatlerinde Salihiye Mahallesi’nde, Van-Ağrı kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 DFM 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gündüz’e çarptı.

Ölen kadının telefonu çaldı, açan kişinin boğazı düğümlendi! Kaza yerinde yürek yakan anlar...

Ağır yaralanan Gündüz’ü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gündüz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Ölen kadının telefonu çaldı, açan kişinin boğazı düğümlendi! Kaza yerinde yürek yakan anlar...

YAKINLARINDAN HASTANEYE GELMELERİNİ İSTEDİ

Bu sırada Gündüz’ün yerdeki cep telefonu çaldı. Çevredeki vatandaşlardan biri telefonu açtı. Gündüz’ün yakınlarına acı haberi vermekte zorlanan vatandaş, hastaneye gelmelerini istedi. O anlar kameraya yansıdı.

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