OLGUN TOKER'DEN EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Pek çok dizi ve sinema projesindeki başarılı performansıyla tanınan Olgun Toker, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.
İSTEME TÖRENİNDEN KARELER
Uzun süredir aşk yaşadığı Yağmur Karakılınç ile nişanlanan oyuncunun aile arasında gerçekleşen isteme töreninden kareler sosyal medyada ilgi gördü.
NİŞANLANDILAR
Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren oyuncu Olgun Toker, uzun süredir birlikte olduğu Yağmur Karakılınç ile nişanlandı. Evlilik hazırlıklarına başlayan çift için Bursa'da aile arasında geleneksel kız isteme merasimi düzenlendi.
YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Mutlu günlerinde çifti aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Oyuncu Olgun Toker'e isteme töreninde meslektaşı ve yakın arkadaşı Mustafa Üstündağ da eşlik etti.
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SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞUYOR
Nişan töreninden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, çifti takip eden hayranları çok sayıda tebrik mesajı paylaştı. Olgun Toker ve Yağmur Karakılınç'ın evlilik hazırlıklarına ilişkin yeni gelişmeler ise merakla bekleniyor.
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