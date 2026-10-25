Antalya'nın Kemer ilçesinde, “ilk olimpiyat ateşi” efsanesiyle anılan Yanartaş'ta son günlerde yapılan gözlemlerde, daha önce ateş çıkan bazı noktalarda alev bulunmadığı görüldü. Diğer kaya çatlaklarında ise yanma sürüyor.

Bazı çıkışlarda ateşin sönmesinin nedeni ve bu durumun geçici olup olmadığına ilişkin henüz bir tespit bulunmuyor. Binlerce yıldır alevlerin yükseldiği alan, çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan ziyaretçi gruplarını ağırlamaya devam ediyor.

LİKYA YOLU'NDA ATEŞ MOLASI

Çıralı'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın sorumluluğundaki Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunan Yanartaş, Likya Yolu güzergahında yer alıyor. Doğa yürüyüşüne çıkan yerli ve yabancı turistler, burada mola vererek alevleri ve çevredeki tarihi kalıntıları inceliyor.

Sırt çantaları ve yürüyüş batonlarıyla alana ulaşan ziyaretçiler, kayalıklardan yükselen ateşin çevresinde fotoğraf çekiyor. Bazı ziyaretçiler ise ateşte marşmelov pişiriyor.

ATEŞİN KAYNAĞI DOĞAL GAZ SIZINTISI

Bölgede geçmişte incelemeler yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, 2017'de DHA'ya yaptığı açıklamada, ateşin doğal gaz sızıntısından kaynaklandığını belirtmişti.

Gazın antik dönemlerde yıldırım veya insan etkisiyle tutuşmuş olabileceğini ifade eden Yağmurlu, “Bu ateş, bu bölgede çok önemli bir doğal gaz sızıntısı olduğunu gösteriyor” demişti.

Yanartaş'ı besleyen gazın kökeni uluslararası bilimsel araştırmalara da konu oldu. Giuseppe Etiope ve Artur Ionescu'nun çalışmasında, rutenyum elementinin katalizör etkisiyle düşük sıcaklıklarda, biyolojik bir kaynak olmadan metan oluşabileceği deneylerle gösterildi. Bulgu, Yanartaş gibi gaz çıkışlarının bulunduğu kayaç ortamlarında metanın nasıl oluşabileceğine ilişkin bilimsel açıklamalar arasında yer aldı.

KİMERA'DAN OLİMPİYAT ATEŞİNE UZANAN EFSANE

Yanartaş'ın alevleri, mitolojide Kimera adlı canavarla ilişkilendiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Portalı'nda aktarılan efsaneye göre aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu Kimera, ağzından ateş saçıyor. Kanatlı atı Pegasos ile canavarın karşısına çıkan Bellerophontes, Kimera'yı yerin dibine gömüyor. Canavarın yer altında alev saçmayı sürdürdüğü ve Yanartaş'taki ateşin bu alevler olduğu anlatılıyor.

Aynı efsaneye göre Bellerophontes'in zaferini kutlamak için Olympos'ta yarış düzenleniyor. Atletler, Yanartaş'ın kutsal kabul edilen ateşiyle meşalelerini tutuşturup Olympos'a koşuyor. Kültür Portalı'nda bu yarışlar, Olimpiyat Oyunları'nın Anadolu'daki ilk örneği olarak anlatılıyor.