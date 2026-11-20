Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU), olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Peres Jepchirchir'e doping ihlali nedeniyle 3 yıl men cezası verildiğini duyurdu.

Açıklamada, 33 yaşındaki Jepchirchir'in Dopingle Mücadele Kuralları'nın (ADR) 2.1 ve 2.2 numaralı maddelerini ihlal ettiğini kabul ettiği kaydedildi. Bu maddeler, sporcunun örneğinde yasaklı bir maddenin, metabolitlerinin veya belirteçlerinin bulunmasını ve sporcu tarafından yasaklı bir madde ya da yöntemin kullanılmasını veya kullanılmaya teşebbüs edilmesini kapsıyor.

DÖRT BÜYÜK MARATONDA ZAFER KAZANMIŞTI

Dünya Maraton Serisi'nde birçok kez birinciliğe ulaşan Jepchirchir, 2021'de New York, 2022'de Boston ve 2024'te Londra maratonlarını kazanmıştı. Kenyalı atlet, Ağustos 2026'da düzenlenen Sidney Maratonu'nu da ilk sırada tamamlamıştı.