Açık alanda 6 kulvarlı 400 metre uzunluğunda ısınma pistinin yanı sıra bina içerisine entegre edilmiş 60 metre uzunluğunda kapalı koşu parkuru inşa edilecek. Tesis bünyesinde biri 600 metrekare, diğer ikisi ise 300 metrekare büyüklüğünde olmak üzere toplam 3 adet antrenman salonu yer alacak. Sporcuların kullanımı için 8 adet kadın ve erkek soyunma odası ile duş birimleri hizmete sunulacak.