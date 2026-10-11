Olimpiyat Stadı'nın yanına ne yapılıyor?
Olimpiyat Stadı'nın yanında konuşlanacak dev atletizm tesisi için harekete geçildi. Proje; 10 bin 600 seyirci kapasitesi, 9 kulvarlı yarış pisti ve modern antrenman imkanlarıyla dikkat çekiyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı başında, Güvercintepe mevkiinde yapımı sürdürülen dev proje netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bölgeye kazandırılan Annex Olimpiyat Parkı ve Atletizm Tesisi, hem ulusal hem de uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak şekilde kurgulandı.
10 bin 600 kişilik tribün kapasitesine sahip olacak tesisin merkezinde, profesyonel standartlara uygun 9 kulvarlı atletizm müsabaka pisti ile atış ve atlama alanları yer alacak.
Sporcuların yarış öncesi hazırlıkları, ısınma ihtiyaçları ve fiziksel gelişimleri gözetilerek tasarlanan tesiste üst düzey imkanlar sunulacak:
Açık alanda 6 kulvarlı 400 metre uzunluğunda ısınma pistinin yanı sıra bina içerisine entegre edilmiş 60 metre uzunluğunda kapalı koşu parkuru inşa edilecek. Tesis bünyesinde biri 600 metrekare, diğer ikisi ise 300 metrekare büyüklüğünde olmak üzere toplam 3 adet antrenman salonu yer alacak. Sporcuların kullanımı için 8 adet kadın ve erkek soyunma odası ile duş birimleri hizmete sunulacak.
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Çok yönlü bir mimari organizasyonla planlanan kompleks; sporseverler, basın mensupları ve idareciler için de kapsamlı alanlar barındırıyor.
Yapı içerisinde protokol ve özel konukların ağırlanabileceği bir loca salonu ile 2 adet VIP loca yer alırken; medya mensupları için 72 kişi kapasiteli donanımlı bir basın toplantı ve çalışma odası ayrıldı. Ayrıca projenin idari ve yönetimsel faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 875 metrekarelik HDK ofisi de tesise dahil edildi.
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