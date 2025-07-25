İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 29’uncu İstanbul Tiyatro Festivali’nin eylülde açıklanacak programından ipuçları vermeye devam ediyor...

Küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programında yer alan uluslararası gösterilerden biri daha açıklandı…

İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Geçtiğimiz yıl Edinburgh Festivali’nde kapalı gişe oynayan Hamlet’in yeni uyarlaması, Türkiye’de ilk kez 24-25 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Oyun, İKSV ve DenizBank’ın, kültür ve sanatı toplumun tüm kesimleri için erişilebilir kılma hedefiyle başlattığı ‘Erişilebilir Sanat Partnerliği’ kapsamında sahneye taşınan ilk prodüksiyon olacak.

Oyunun biletleri yarın satışa çıkıyor.

FARKLI BİR YORUM

Perulu topluluk Teatro La Plaza’nın kurucusu ve sanat yönetmeni Chela De Ferrari imzalı bu uyarlama, Hamlet’in “Olmak ya da Olmamak” monoloğundan hareketle, günümüzün gelenek ve normlarını sorguluyor.

Peru, İspanya, Fransa, Belçika ve Çin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen bu uyarlamada karakterlere Down sendromlu sekiz oyuncu hayat veriyor.

Oyuncular, uyarlamada kendi hikayelerini sahneye taşıyor.

Onların yorumunda Hamlet, sadece acı çekmiyor. Sorguluyor, direnç gösteriyor, mücadele ediyor ve var olmakta ısrar ediyor.

Dolayısıyla yapım, farklılıkları yok sayan yaklaşımları eleştiriyor. Bizlere bireysel farklılıklarımızla var olabileceğimizi ve bu şekilde bir arada durabileceğimizi gösteriyor.