Tiktok'ta ilginç bir olay yaşandı. Onur Özen ile Alara isimli genç çift, yine Tiktok'ta 'Hafız Hoca' olarak bilinen isimle canlı yayın açtı.

Hafız Hoca isim şahıs, genç çiftin imam nikahını kıydı.

'BİN KİŞİ ŞAHİT OLACAK'

Yayında 'Alara kızım dediklerimi tekrar edeceksin' diyen Hafız Hoca, 'Bizi izleyen bin kişi de şahit olacak' ifadelerini kullandı. İzleyiciler Tiktok'tan jeton alarak para gönderdi.

DİYANET'E ŞİKAYET ETTİLER

Onur Özen ile Alara'nın bu hamlesine sosyal medyadan tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar genç çifti Diyanet İşleri Başkanlığı'na şikayet etti.

Bir kullanıcı "Gereken yapılsın lütfen kimse bizim dini değerlerimizi hediye jeton için kullanamaz" derken; bir başka kullanıcı ise "Hadi bu şahıslar böyle bir işe kalkıştı. Bu nikahı kıyan kişiye ne demeli? Güzel ülkem niye böyle, millet saçmalama modunu kökledi mi ? Etkileşim için yapmayacağınız bir şey kalmadı" yorumunu yaptı.