Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 500 milyon dolarlık uçak ile 53 yarış atı hediye eden Katar Emiri El Sani’nin, Türkiye’den almadığı bir şey de neredeyse kalmadı.

Katar menşeli “Paçavralar, misk sıçanı kılı, döküntü keten, kükürt, kum, çimento, antika eşyalar, LED ışıklar, LPG, mineral yağlar, ahşap, plastik ve cam” bulunan yüzlerce üründe gümrük vergisi sıfırlandı.

“Bu karar yerli sanayi ve yerli üretime darbe olur, firmaların rekabet gücü zayıflar” diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 30 Temmuz 2025 tarihinde çıkarılan ve Katar menşeli yüzlerce üründe gümrük vergisi ile ek mali yükümlülükleri sıfırlayan kararın gerekçesinin açıklanmasını istedi.

BU KARARIN AMACI NEDİR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye önerge de veren Çömez “Bu kararın amacı nedir? Alınan kararın, sanayicimiz ve üreticimize yansımayacak olumsuzluk yönleri hesap edilmiş midir? Gümrük vergisi sıfırlanan ürün sektörlerinde faaliyet gösteren yerli firmaların rekabet gücü nasıl etkilenecektir?” sorularını yöneltti. Türkiye’nin gümrük vergisini sıfırladığı Katar ile ilişkisi artık kabına sığmıyor.

TANK PALET FABRİKASI

Cadde ve sokaklarımızın adını ‘Katar’ olarak değiştirip, Emir’in annesine Kanal İstanbul arazilerini sattık. Tank Palet Fabrikası’na ortak yapıp, limanlarımızı kiraladık. 2022 dünya kupasında da tarihimizde ilk kez asayişi sağlamak için başka bir ülkeye 2 bin 500 polis gönderdik. Borsa İstanbul’un hisseleri de Katarlılara satılırken, Antalya Limanı’nın işletme hakkını da verdik. Finansbank ve A Bank da Katar’ın oldu. İstanbul Ataköy sahilinde 125 dönümlük değerli araziler de TOKİ tarafından Katarlı şirketlere satıldı.

YATIRIMLAR GÜNEY KIBRIS’A

Ancak aynı Katar, KKTC’yi yok sayıp, Doğu Akdeniz’de Rumlarla birlikte ve KKTC’nin münhasır bölge sınırlarına giren parsellerde doğalgaz aramaya başladı. Katar Emiri El Sani geçen yıl resmi bir ziyaret için Türkiye’nin tanımadığı Güney Kıbrıs’a gitti ve milyonluk yatırımlara imza attı.

İşte verdiklerimiz

- Katar Emiri El Sani’nin annesi Şeyha Moza, Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldı.

- Borsa İstanbul’un %10’u Katar’a satıldı.

- Tank Palet Fabrikası’na 25 yıl süreyle ortak oldu.

- İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi’ne ortak oldu. Antalya Limanı’nın işletme hakkını aldı.

- Süleymaniye’deki yenileme projesine ortak oldu.

- Finansbank’ın %99.8’ini ve Abank’ın tümünü satın aldı.

- Digitürk ve Beinsport da Katar’ın oldu.

- İstinyePark’ın %42, Boyner’in % 0.7, Banvit’in %79.5 hissesini aldı.

- Katar şirketleri Arkas İnşaat ve Ergo Portföy’ü de satın aldı.

- Katarlılar Türkiye’de 2 bin 500 adet konut satın aldı.

- TOKİ, Katarlı şirketler Ataköy sahilinde 125 dönüm değerli arazi arazi sattı.