İstanbul’da motokuryelik yapan 20 yaşındaki Bülent Karaçeper, iddiaya göre hesabının blokeli olduğunu ve havale alamadığını belirten komşusu ve arkadaşı Murat G.’ye banka kartı ile IBAN numarasını verdi. Kartını bir gün sonra geri alan ancak kısa süre sonra cüzdanını kaybeden Karaçeper, kendisini arayan bir kişinin dolandırıldığını söylemesi üzerine savcılığa başvurarak kimlik bilgilerinin kullanıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ancak hukuki süreç devam ederken, art arda gelen şikayetler üzerine tutuklanan genç kurye hakkında 55 ayrı dosya açıldı. 6 dosyadan toplam 22 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan Karaçeper, yaklaşık 15 aydır cezaevinde bulunuyor.

"SUÇLULAR DIŞARIDA, OĞLUM CEZAEVİNDE"

Oğlunun masum olduğunu iddia eden anne Zeynep Karaçeper, olayın 2023 yılında oğlunun 17 yaşındayken başladığını ifade etti. Kartın ödünç verilmesinden birkaç gün sonra kayınvalidesinin cenazesi sırasında cüzdanın kaybolduğunu aktaran anne, sonrasında gelen şikayet telefonları üzerine savcılığa başvurduklarını dile getirdi. Oğlunun 55 kişiyi dolandırmış gibi göründüğünü söyleyen Karaçeper, dolandırıcılık işlemlerinin yapıldığı Antalya'ya oğlunun hiç gitmediğini, kartı kullandığı öne sürülen kişilerin ise serbestçe gezdiğini savundu.

"HTS VE ATM KAYITLARI İSTANBUL'DA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Ailenin avukatı Figen Şahin Sarıbal, UYAP üzerinden yaptığı incelemede dosyalarda ATM para çekme görüntüleri ve IP bağlantı bilgilerine ulaştıklarını belirtti. Yapılan incelemelerde internet hattı kullanılan Onur V. ve ATM'den para çektiği tespit edilen Murat G.'nin şebeke halinde hareket ettiğini iddia eden Sarıbal, müvekkiline ait HTS kayıtlarında hattın İstanbul'dan hiç çıkmadığının belirlendiğini aktardı.

EMSAL KARARLAR NEDENİYLE BERAAT EDEMİYOR

Sinop ve Bakırköy'deki incelemelerde ATM'den para çeken kişinin Karaçeper olmadığının raporlandığını belirten avukat Sarıbal, buna rağmen daha önce verilen mahkumiyet kararlarının diğer mahkemelerce emsal alınması nedeniyle beraat kararı verilemediğini kaydetti. Savunma makamı, ATM görüntülerinin incelenmesi, teşhis işlemlerinin yapılması ve HTS kayıtları doğrultusunda tutuklu bulunan genç kurye hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyor.