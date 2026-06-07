Ankara’nın Etimesgut ilçesinde eşiyle tartışıp kendini kaybeden bir adam, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Piyade Mahallesi’nde bir binanın birinci kattaki penceresinden çıkan adam bir eline bıçak, diğer eline kızını alarak dışarıya doğru bağırmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlar pencerenin altına branda açarak kızın düşme tehlikesine karşı önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik ekipleri, şüpheliyi eyleminden vazgeçirmek için uzun süre ikna etmeye çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İkna olmayan baba, özel harekât ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek yaralandı. Babasının elinde büyük korku yaşayan, ağlayarak çaresizce bekleyen minik çocuk gözlem altına alındı.

Binada yaşayan komşuların ifadelerine göre; çiftin sıklıkla kavga ettiği iddia edildi. Evli çiftin son tartışmasının neden çıktığı ise öğrenilemedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaralı şüphelinin hastanede tedavisi sürüyor.