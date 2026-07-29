Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yaşayan 5 çocuk annesi 90 yaşındaki Merdane Albayrak, yıllardır oturduğu 2 katlı müstakil evden Almanya'da ikamet eden oğlu A.A. tarafından icra yoluyla çıkarılmak istendiğini öne sürdü. 1991 yılında boşandığı eşinden kendisine kalan evin tapusunu 15 yıl önce oğluna devrettiğini belirten Albayrak, 2024 yılında başlayan tahliye davasının bu yıl sonuçlanması üzerine icra süreciyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

TAPUYU İNŞAAT İZNİ İÇİN İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Yaşadığı süreci anlatan Merdane Albayrak, oğlunun arsa üzerine ev yaptırma ve inşaat izni alma gerekçesiyle kendisinden tapuyu istediğini ifade etti. Israrlar üzerine Tapu Dairesi'nde imza attığını belirten Albayrak, tapunun daha sonra diğer oğlu ile paylaşıldığını ve kendisine geri verilmediğini iddia etti. Sonrasında Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak tahliye kararı aldırıldığını aktaran Albayrak, oğlunun kendisinden kira ve tazminat da talep ettiğini ileri sürdü.

İCRA MEMURLARI 10 GÜN SÜRE VERDİ

İcra memurlarının kapısına gelerek evi boşaltması için 10 gün süre tanıdığını söyleyen Albayrak, evden ayrılmak istemediğini vurguladı. İstanbul'da yaşayan kızları Dilber Yılmaz ve Zeynep Cesur da köye gelerek annelerine destek verdi. Evde hakları bulunduğunu belirten kızları, annelerinin evden çıkarılmasına izin vermeyeceklerini ve karşı dava açacaklarını dile getirdi. Suçlamaların odağındaki oğul A.A. ise konuya ilişkin açıklama yapmayacağını bildirdi.