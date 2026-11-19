İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde kira borcu nedeniyle evden tahliye edilen kiracının, 2 yıl boyunca ikamet ettiği dairenin hemen her noktasına aşk şiirleri ve ayrılık sözleri yazdığı belirlendi. Dairedeki demirbaşların ve duvarların zarar görmesi üzerine ev sahibi hukuki süreç başlattı.

Olay, Fatih Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ev sahibi, 2 yıllık kiracısından yaklaşık 9 aydır kira ödemesi alamayınca yasal yollara başvurarak tahliye süreci başlattı. İcra ve tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından daireyi teslim almak üzere eve giden ev sahibinin avukatı, kapıyı açtığında sıra dışı bir manzarayla karşılaştı.

Dairenin duvarları, tavanı, kapı ve pencereleri, mutfak dolapları, kalorifer petekleri ve hatta kombinin üzerinin dahi el yazısıyla yazılmış aşk şiirleri ve ayrılık sözleriyle kaplandığı görüldü. Avukatının çektiği fotoğraf ve videoları göndermesiyle daireye gelen ev sahibi, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Ev sahibi, mülküne zarar verildiği gerekçesiyle eski kiracısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ZARARLARIMIZI TAZMİN EDECEĞİZ'

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "8-9 aydır kira tahsili yapamadığımız kiracımız hakkında takip başlatmıştık. Bununla ilgili tahliye taahhütnamesini de işleme koymuştuk. İki tahliye yolunu da kullanarak kiracımıza icra kanalıyla gittiğimizde duvarların, peteklerin, evin tüm demirbaşlarının, pencerelerin, kapıların neredeyse tamamının yazılarla dolu olduğunu gördük. Ev sahibi de biz de her zaman karşılaştığımız bir durum olmadığı için şok olduk. Kiracıyı tahliye ettik fakat yasal yollarımız sürüyor. Hem tahsil edemediğimiz kira açısından takipteyiz hem de her yere yazdığı yazılar sebebiyle 'mala zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından dava ve takip sürecimiz devam ediyor. Zararlarımızı tazmin edeceğiz" dedi.

'KİRACI, PSİKOLOJİK DURUMUNUN İYİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Dairenin tahliyesi sırasında içeride daha önce boşaltılan bir tekel bayisine ait eşyaların da bulunduğunu aktaran Altınbilek, "Ev sahibimize çektiğim fotoğraf ve videoları göndermiştim. Durumdan haberdar olduktan sonra kendisi de geldi. Orası daha önceden tahliye edilen bir tekel bayinin eşyalarıyla doluydu. Onları taşımak da bizim için güç oldu ama tahliye sürecini gerçekleştirdik. Kiracı ise 'psikolojim yerinde değildi' dedi. Zaten yazılan sözlerden de belliydi" ifadelerini kullandı.