Adana'nın Çukurova ilçesinde gece saatlerinde bir apartmana girerek kilitli motosikleti çalan şüpheliler ile sokakta gözcülük yapan şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Ekim günü saat 03.30 sıralarında Mahfesığmaz Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kapısı açık olan binaya giren R.B. (16) ve D.K. (15), bina girişinde kilitli vaziyette duran Y.S.’ye ait motosikleti düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çaldı. Şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Motosikletinin çalındığını fark eden Y.S.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN GÖZCÜLÜK YAPTIĞI BELİRLENDİ

Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık anında 19 yaşındaki Fatih G. ile 15 yaşındaki R.K.'nin sokakta gözcülük yaptığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda Fatih G.’nin, komşularının çocukları olan 3 şüpheliyi yönlendirerek hırsızlığı organize ettiği belirlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 4 şüpheli de gözaltına alındı. Fatih G. emniyetteki sorgusunda, "Motosikleti çaldıklarını gördüm ancak sonrasında nereye gittiklerini bilmiyorum. Benim olayla bir ilgim yok, kim olduklarını tanımıyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan Fatih G., R.B., D.K. ve R.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ikamet ettiği sokakta park halinde ele geçirilen motosiklet ise incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.