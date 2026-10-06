Talasemi hastası 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, biyolojik babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Annesinin babasını yıllardır kendisinden sakladığını öne süren Hamid'in hikayesinde soruşturma ile birlikte peş peşe gelişmeler yaşanıyor.

Hamid'in annesi Nihal Beyit'in ifadesinde babası olduğunu söylediği kişiyle canlı yayında konuşan Hamid'in biyolojik babası olduğu iddia edilen kişi, "Hamile kaldığından haberim yoktu" dedi.

CANLI YAYINDA İLK GÖRÜŞME

Hamid'in annesi Nihal Beyit'in ifadesinde babası olduğunu söylediği kişi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Müge Anlı, programda "Sakallı Hamid" olarak bahsettiği kişinin Hamid Yorulmaz ile fiziksel benzerliğine dikkat çekti.

Canlı yayında ilk kez Hamid ile konuşan baba, "Nihal Beyit ile 1-2 kere görüştük. Hamile kaldığından haberim yoktu. Alkol masasında tanışmıştık" dedi.

"ANNEM ÖLÜMÜM PAHASINA GİZLEDİ"

Talasemi hastası Hamid Yorulmaz'a ilik nakli yapılabilmesi için yapılan tetkiklerde kan uyuşmazlığı tespit edilince DNA testi yapıldı. Test sonucunda Hamid'i yıllarca büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı.

Hamid, gerçek babasını öğrenmek için annesine başvurdu ancak annesi Nihal Beyit, babasının kim olduğunu açıklamadı.

Biyolojik babasının tedavisi için önemli olabileceğini söyleyen Hamid, "Annem ölümüm pahasına gizliyor" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Hamid'in açıklamalarının ardından soruşturma başlatıldı. Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Nihal Beyit tutuklanırken, dayı Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.