Mithat Paşa Caddesi’nde kaldırımda kartonlarda uyuyan öğretmenler ve aileleri iktidara seçim öncesi verdikleri “Mülakatı kaldıracağız” sözünü hatırlattı. Bir öğretmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Mülakatı kaldıracağız” vaadi üzerine sınava girdiğini, ancak elendiğini söyledi.

Annelerin yüreği evlatlarına yanıyor

Öğretmenlerle birlikte anneleri de direniyor. Anneler “Bizden nasıl helallik isteyeceksiniz” diye sordu. Anneler, çocuklarını okuturken yaşadıkları zorlukları anlattı. Bu arada önceki akşam, sendika önünde yine polis müdahalesi yaşandı.

Darp edilen öğretmenlerin vücutlarında morluk ve yanık izleri oluştu. Öğretmenler sendika binasının içine kadar giren biber gazı nedeniyle de zor anlar yaşadı. Eğitimciler suç duyurusunda bulunacak. Beş öğretmen de gözaltına alındı.

Oy verdiğim çalıştığım AKP’nin binasına almadılar

Fatma Sarıçiçek (53): (Şeyma Ulutok’un annesi):

“İki senedir uğraşıyoruz. Ak Partili Milletvekili Leyla Şahin Usta ile görüştük. ‘Annesin bunlara sözün geçemiyor mu?’ dedi. Açlık grevinin bitirilmesini istedi. Ben de ‘Buyrun gelin siz dinletin’ dedim. Kızım hamile iken mülakata girdi, çocuğu oldu. Hakkımızı alana kadar da buradan gitmeyeceğiz. AK Parti Kayseri Kadın Kolları’ndayım. Partide çalıştım, oy verdim, şimdi Genel Merkeze bile bizi almıyorlar, vatandaş olarak girdiğimiz partiye ‘Eylemcisin’ diye almadılar.”

Yandaş sendika ‘Hayırlı olsun’ dedi, elendim

Ayşenur ÇALIŞKAN (26):

2022 yılında Çorum İlahiyat’tan mezun oldum. İyi puan aldım, hükümete yakın sendikadan “Hayırlı olsun, artık sendikamıza üye olursunuz” mesajları geldi ama mülakatta elendim. Grup Başkan vekili Abdullah Güler “Sizin hakkınızı teslim edersek bu emsal olur, başka mağdurlar da talep eder” dedi. 1611 öğretmenin önce hakkı çalındı sonra iftira atıldı. Annelerimize hakaret edildi. Geçmişte ailem iktidara destek veriyordu şimdi haklarını da helal etmiyorlar.

Sözlerin peşindeyiz

Arda SOYDAN (23):

Sendika Temsilcisi Öğretmenlerle birlikte biz de sendika olarak verilen sözlerin peşindeyiz. Haklarımızı almak için mücadele ediyoruz. Sürekli gözaltı var. Pazar günü üzerim yırtılarak gözaltına alındım. Polis şiddet gösteriyor. Her türlü şiddete karşı kafasını siper edenler haklarını sonunda alacak.

Gaz sıkan polis lise arkadaşım çıktı

Emrehan ERDOĞAN (30):

Manisa’dan geliyorum, mülakat mağduruyum. Yusuf Tekin 28 Şubat’ta İlahiyatçıların zulüm gördüğünden bahseder. Burada birçok Din Kültürü öğretmenimiz, kapalı arkadaşlarımız mağdur. Onlar da zulüm içinde, Bakan Tekin bunları da görsün. Ben vandal değilim, polis bize, gaz sıktı. Polis içinde müdahale eden de lise arkadaşımız çıktı.

‘Yıllarca inşaatta çalıştım, derece yaptım elendim’

Diyarbakır’dan gelen ve 8 gündür açlık grevinde olan öğretmen Abdullah Tunç:

“Ben yıllarca inşaatta çalıştım. Cunhurbaşkanı’nın 2023 yılında ‘mülakatı kaldıracağız’ açıklamasından sonra KPSS’ye çalıştım mülakat olmayacağı için. Sınavda derece yaptık ama sonra mülakatın kaldırılmadığını, her komisyonun farklı puanlar verdiğini gördükten sonra elendim. Bizi buraya ister kabul etsinler, ister etmesinler. Onlara yalvarmaya gelmedik. Biz hakkımızı mutlaka alacağımızı haber etmeye geldik.”

Demek ki kimse boşuna sokaklara dökülmüyor

Fatma Nur Taşkın (33):

Bir yasa, bir kişinin ağzından çıkacak bir cümle ile çözülecek sorun 2 yıldır duruyor, bizi de süründürüyorlar. Ben devletim tarafından bu kadar görünmeyeceğimizi asla düşünmemiştim. Demek ki kimse boşu boşuna sokaklara dökülmüyor. Öğrenmiş olduk.

Temizliğe giderek kızımı yetiştirdim

Selma GÜLER (52)- Öğretmen Sena Güler’in annesi:

“Bir evlat kolay yetişmiyor. İstanbul’un göbeğinde yeri geldi kızımı yetiştirirken temizliğe gittim, yemek yaptım. Kızımın, 300 puanı neden silinsin? Bugünlere kolay getirmedim. Ölsem de buradan gitmem. O da anne Emine Erdoğan bizimle görüşsün.

Hamileyken sınava girdi bebeğiyle direnişte

Asiye BOYRAZ: (2.5 yaşındaki bebeğiyle birlikte direnişte):

Sivas Üniversitesi Din ve Ahlak Kültürü mezunuyum. Hamileyken KPSS’ye zorlukla hazırlandım, güzel bir derece yaptım ama mülakata takıldım. Halbuki Cumhurbaşkanımız 2023 seçimleri öncesi kalkacak diye söz vermişti. Asker yolu gözler gibi atama bekliyorum. Vazgeçmeyeceğiz.