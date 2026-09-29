Olta balıkçısı denizde ölü bulundu

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan 65 yaşındaki Özen Arslan'dan haber alınamadı. Arslan'ın yakınları, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içinde kimse yok halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurdu.
Ekipler, karadan, denizden ve termal kameralı dron ile havadan arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına balıkçıların da tekneleriyle destek verdiği öğrenildi.
Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bir erkeğe ait ceset tespit edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, Arslan'a ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.