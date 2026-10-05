Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, oğlu Efe ile birlikte çıktığı balık avından dikkat çeken bir avla döndü. Baba oğulun oltasına sinarit takılırken, Efe'nin balığı gördüğü andaki şaşkınlığı da kameralara yansıdı.

Kırşan, oğluyla yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, Efe'nin balığın büyüklüğü karşısındaki sözleri de gülümsetti.

''BABA BİZ NE TUTTUK?”

Oltaya takılan balığı gören Efe, karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. “Baba biz ne tuttuk, ben daha küçük bekliyordum. Hayvan gibi. Dişlere bak” diyerek sevincini dile getiren Efe'nin sözleri, avın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Alp Kırşan da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kaptık sinariti be, Efe beyin şansına” notunu düştü.

“ÇELİK ÇENELİ AVCI” DENİYOR

Sinarit, güçlü çene ve diş yapısı nedeniyle balıkçılık dünyasında “çelik çeneli avcı” olarak anılıyor. Bu ifade bilimsel bir tanımlama olmasa da sinaritin güçlü çene yapısını ve yırtıcı karakterini vurgulamak için kullanılıyor.

Sinarit; küçük balıklar, kafadanbacaklılar ve kabuklularla beslenirken, güçlü çeneleri sayesinde sert kabuklu canlıları da parçalayabiliyor. Kayalık bölgelerde pusu kurarak avlanan sinarit, yakaladığı avı güçlü çene ve dişleriyle kolay kolay bırakmıyor.

HALLERDE KİLOSU 1500 LİRAYI BULUYOR

Sinarit, yüksek fiyatıyla da öne çıkan balık türleri arasında yer alıyor. Anadolu Ajansı'nın 13 Nisan tarihli haberinde yer alan Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre, mart ayında birim fiyatı en yüksek ürün sinarit oldu.

Sinaritin kilogramı hal fiyatında ortalama 1655,34 liradan satıldı. Yani baba oğulun oltasına takılan sinaritin kilosu hallerde yaklaşık 1500 lira ve üzerinde bir fiyata alıcı buluyor.

Sinariti 1278,36 lirayla pisi, 1000 lirayla lahos ve 993,4 lirayla jumbo karides takip etti. Hal fiyatları ile market ve restoran fiyatları arasında farklılık olabileceği belirtiliyor.