Artvin'in Borçka ilçesinde balıkçılar baraj gölünden her biri 100 kilo olan 2 tane yayın balığı avladı. Balıkçılar, balıkların görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınladılar.

100 KİLO AĞIRLIĞINDA 2 BALIK YAKALADILAR

Samsunlu 3 amatör balıkçı Sercan Çakar (35), Ömer Taş (38) ve Vahap Kavaklı (42), balık avlamak için Artvin’de bulunan Borçka Barajı’na gittiler. Baraj gölünde sabah saatlerinde oltalarını suya atan balıkçılar, birkaç saat sonra oltalarında büyük bir balığın takıldığını fark ettiler.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 100 kilo ağırlığında iki yayın balığını sudan çıkardı. Balıkçılar, balıkların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı