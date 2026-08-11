ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Ocean City kentinde gerçekleştirilen ve altı gün süren White Marlin Open sona erdi. Dünyanın en yüksek ödüllü balıkçılık organizasyonları arasında yer alan turnuvada bu yıl 334 tekne, toplamda yaklaşık 10 milyon dolarlık ödül havuzundan pay alabilmek için mücadele etti.

Güney Carolina’dan yarışmaya katılan Bill Sharpe, “Mister Pete” adlı teknede perşembe günü 80 pound (yaklaşık 36,3 kilogram) ağırlığında bir beyaz marlin yakaladı.

Ana kategorideki liderliğini turnuva sonuna kadar koruyan bu av, tekneye 3 milyon 503 bin 891 dolarlık para ödülü getirdi.

turnuvada milyon dolar sınırını aşan diğer avlar ve öne çıkan isimler ise şu şekilde sıralandı:

James Hood (Bull Pen): Yakaladığı 31,8 kilogramlık beyaz marlinle ek katılım seçeneklerinin de katkısıyla 1 milyon 818 bin 546 dolar ödül kazandı.

Kelly Weber (MaxBet): Yaklaşık 275,6 kilogram ağırlığındaki mavi marlin ile teknesine 1 milyon 271 bin 797 dolar kazandırdı.

İKİ FARKLI KATEGORİDE BİRİNCİLİK ELDE ETTİ

Turnuvanın bir diğer öne çıkan ismi "Gray Fox" adlı teknede avlanan John Wardlaw oldu. Wardlaw, çarşamba günü 81,2 kilogramlık bir ton balığı yakalayarak 1 milyon 18 bin 653 dolar, perşembe günü ise 31,5 kilogramlık wahoo avıyla 72 bin 380 dolar ödül elde etti.

Diğer derecelerde ise Kevin Howell’ın 32,4 kilogramlık beyaz marlini 360 bin 721 dolar, Robert Leerink’in 66,5 kilogramlık ton balığı 175 bin 265 dolar, Anthony Rubino’nun 50,1 kilogramlık mavi marlini 111 bin 965 dolar ve Ryan Jones’un 20,4 kilogramlık mahi-mahi avı 22 bin 602 dolar ödül getirdi.

Turnuva Direktörü Madelyne Wainglass, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, yarışma boyunca liderlik tablosunda hareketli anlar yaşandığını ve unutulmaz bir turnuvanın geride kaldığını belirtti.