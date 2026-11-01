Macaristan'daki Euro Aqua gölünde olta balıkçısı Ash Hegarty, tam 52 kilogram ağırlığında devasa bir sazan yakaladı. Bu dev av, 2018 yılından bu yana geçilemeyen 51,2 kilogramlık resmi eşiği geride bırakarak kayıtlara geçen en ağır sazan unvanını aldı.

REKOR GETİREN DEV AV NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Avrupa'nın önde gelen trofe balıkçılık merkezlerinden biri olan Euro Aqua gölünde avlanan Ash Hegarty, uzun süren mücadelenin ardından 52 kilogramlık sazanı tekneye çekmeyi başardı. Kıyıya ulaştırılan balık, özel tartı aparatlarıyla tartılarak fotoğraflarla belgelendi. Kendi ağırlığıyla yeni dünya rekorunu temsil eden av, kıyıya çıkarıldığı andan itibaren balıkçılık camiasında geniş yankı buldu.

51 KİLOLUK ÖNCEKİ REKORU GERİDE BIRAKTI

Aynı gölde 2018 yılında balıkçı Michel Schoenmakers tarafından yakalanan 51,2 kilogramlık sazan, dünyanın en ağır sazan balığı olarak kabul ediliyordu. Hegarty’nin yakaladığı 52 kilogramlık yeni balık, tartı verilerine göre önceki rekorun yaklaşık 800 gram üzerine çıkarak zirvedeki yerini aldı.

Avın büyüklüğü kayıtlara geçerken uzmanlar iki balık arasındaki tür farkını gündeme taşıdı. 2018’deki rekorun sahibi aynalı sazan türündeyken, yeni yakalanan 52 kilogramlık balığın pullu sazan olduğu tespit edildi. Balığın tür sınıflandırması ve uluslararası kuruluşlarca yürütülecek resmi onay süreci, rekorun nihai tescilini belirleyecek.

POLONYA'DAKİ 2,92 METRELİK DEV AV

Tatlı sulardaki dev avlar daha önce Polonya'daki Rybnik barajında da görülmüştü. Alman balıkçı Oliver Schaefer ve Hollandalı ortağı Kevin Kremers, su yüzeyine çıkardıkları 2,92 metre uzunluğundaki dev yayın balığıyla Avrupa genelinde benzeri görülmemiş bir trofe avına imza atmıştı.