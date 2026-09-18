Rijeka yakınlarında bir balıkçı tarafından yakalanan yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki gümüş çizgili balon balığı (Lagocephalus sceleratus), içerdiği güçlü tetrodotoksin nedeniyle dikkat çekti. İstilacı türler arasında yer alan balık, balıkçı tarafından denize geri bırakılmak yerine Rijeka Doğa Tarihi Müzesi'ne teslim edildi.

Yerel medya kuruluşu Novi List'e konuşan balıkçı Dražen Puškaš, balığı kıyıdan avlandığı sırada yakaladığını anlattı. Türü tanımadığı için balığa doğrudan eliyle dokunmayan Puškaš, kancayı bir pense yardımıyla çıkardı. Daha sonra internet üzerinden yaptığı araştırmada balığın istilacı ve zehirli bir tür olduğunu öğrenen balıkçı, onu denize geri bırakmak yerine Rijeka Doğa Tarihi Müzesi ile iletişime geçti.

Akdeniz'den Adriyatik'e yayıldı

Tropikal sularda ortaya çıkan gümüş çizgili balon balığı, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e yayılan istilacı türlerden biri olarak biliniyor. Türün son yıllarda Adriyatik Denizi'nde de görülmesi, bölgedeki varlığının genişlediğine işaret ediyor.

Balığın en önemli özelliği ise içerdiği tetrodotoksin. Son derece güçlü bir nörotoksin olan bu madde, özellikle balığın yenmesi durumunda ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor.

Tetrodotoksin; balığın karaciğeri, üreme organları, derisi ve sindirim sistemi başta olmak üzere farklı dokularında bulunabiliyor. Zehirlenme durumunda uyuşma ve duyu bozuklukları, bulantı, kas güçsüzlüğü ve felç görülebilir. Ağır vakalarda solunum kaslarının etkilenmesi nedeniyle solunum yetmezliği ve ölüm meydana gelebilir.

Tetrodotoksin zehirlenmesine karşı kullanılabilecek spesifik bir panzehir bulunmadığından, şüpheli tüketim veya zehirlenme belirtileri halinde acil tıbbi yardım alınması gerekiyor.

Bu nedenle uzmanlar, özellikle tanınmayan balon balıklarının elle tutulmaması ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.