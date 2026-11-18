İngiliz balıkçılardan oluşan beş kişilik ekip, 2,8 metre uzunluğunda ve 338 kilogram ağırlığındaki mavi yüzgeçli bir orkinosu yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından yakalamayı başardı.

Bild gazetesinin 17 Kasım tarihli haberine göre, 12 metrelik Dominator A adlı balıkçı teknesiyle denize açılan mürettebat, dev balıkla yaklaşık 1 saat 50 dakika boyunca mücadele ettikten sonra avı tekneye çekti.

18 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ DE EKİPTEYDİ

Teknedeki ekipte, Whitby kasabasındaki bir meslek okulunda balıkçılık eğitimi alan 18 yaşındaki öğrenci Ada Peak de yer aldı. Peak, Yorkshire Post gazetesine yaptığı açıklamada, 'Ne devasa bir balık! Olta ve misinayla saatler süren çabaların ardından onu gerçekten yakalamayı başardık' ifadelerini kullandı.

KUZEY DENİZİ'NDE POPÜLASYON YENİDEN TOPARLANIYOR

Söz konusu avın mavi yüzgeçli orkinosların Kuzey Denizi'ne geri döndüğünün bir göstergesi olduğu vurgulandı. 1930'lu yıllarda dünyanın dört bir yanından sportif balıkçıları Yorkshire kıyılarına çeken bu deniz yırtıcıları, ana besin kaynakları olan ringa balığının aşırı avlanması nedeniyle bölgeden zamanla kaybolmuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Exeter Üniversitesi'nden balık araştırmacısı Lucy Hawkes, günümüzde balıkçıların daha dikkatli ve hedefe yönelik hareket etmesinin popülasyonların yeniden toparlanmasına katkı sağladığını belirtti.

Hull Üniversitesi'nden deniz araştırmacısı Rodney Forster ise orkinosların geri dönüşünü, uluslararası avlanma kurallarının işe yaradığının ve türün iyileşme sürecine girdiğinin bir işareti olarak nitelendirdi.

ABD'DE SARI-TURUNCU BALIK YAKALANDI

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde alışılmadık sarı-turuncu renge sahip nadir bir balık yakalandı. Uzmanların incelemeleri sonucunda balığın, normal pigmentasyonu baskılayarak yoğun renklenmeye neden olan ve "ksantokromizm" olarak adlandırılan biyolojik bir özelliğe sahip olduğu tespit edildi.